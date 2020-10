Covid Gubbio, impennata positivi in 24 ore, sfondato muro dei 200 casi - Tuttoggi

Continuano a crescere in maniera esponenziale il numero di casi positivi al Covid-19 nel Comune di Gubbio, dove nelle ultime 24 ore c’è stata un’impennata di ben 29 persone colpite dal virus.

I contagi hanno sfondato addirittura il muro dei 200 casi, attestandosi (per ora) a 202, di cui 194 in isolamento domiciliare e asintomatici e ben 8 ricoverati in ospedale (uno in terapia intensiva), di cui uno in terapia intensiva.

Proprio ieri si era registrato il secondo decesso (una signora 70enne da tempo in terapia intensiva) avvenuto nel territorio comunale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Il sindaco Filippo Stirati, dopo l’annuncio, aveva espresso una frase eloquente: “La situazione sta diventando pesante e preoccupante, e solo rispettando tutti insieme le regole potremo uscirne”.