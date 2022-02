Covid, giornata senza decessi | Scendono i ricoveri | Così i vaccini in attesa di Novavax

Il bollettino della protezione civile: nell'ultimo giorno 876 nuovi contagi, scende ancora il numero dei positivi | Giovedì solo 72 prime vaccinazioni

Nessun decesso in Umbria, nell’ultimo giorno, tra le persone contagiate dal Covid. Il bollettino della protezione civile regionale (aggiornato alle ore 10 di venerdì 25 febbraio) fa segnare anche un calo dei ricoveri: sono 159 negli ospedali umbri i pazienti con Covid, di cui 7 in terapia intensiva.

Cala ancora il numero dei positivi, anche se in modo più lieve. Un andamento normale dal punto di vista statistico, dato che con l’attenuazione dei contagi frena anche il numero di coloro che vengono poi dichiarati guariti. Attualmente i positivi al Covid in Umbria sono 10282, con 876 nuovi casi nell’ultimo giorno.

Vaccino, i dati in attesa del Novavax

Sul fronte della vaccinazione, sono state 625 quelle effettuate in Umbria nell’ultimo giorno. Di queste, 72 riguardano prime vaccinazioni. Un dato che si spera di aumentare a giorni, quando saranno disponibili in Umbria le 14mila dosi del vaccino proteico Novavax, tradizionale, che dovrebbe provocare meno timori in chi finora non si è voluto vaccinare.

Attualmente in Umbria sono 739.702 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e 539.862 coloro sottoposti alla terza dose. Da marzo per i vulnerabili via libera alla quarta dose.