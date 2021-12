Covid, da sabato a Perugia obbligo di mascherina all’aperto in centro

Scatta l'ordinanza del sindaco: le vie interessate e gli orari | Green pass e mascherine nei locali, elevate 5 multe

Da domani, sabato 18 dicembre, scatta a Perugia l’obbligo della mascherina in alcune zone del centro storico, come previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco Romizi. Che prevede questa ulteriore misura anti Covid per tutte le festività (fino al 6 gennaio) nei fine settimana.

Dove

L’ordinanza per ora riguarda l’area del centro storico, nelle seguenti vie e piazze: Corso Vannucci, Piazza Italia, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza Danti, Piazza Piccinino, Piazza Michelotti, Piazza Rossi Scotti, Via del Sole, Via delle Prome, Piazza IV Novembre, Via dei Priori, Via Mazzini, Via Fani e Via Calderini.

Gli esentati

Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore a sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo.

Multe e controlli

Per i trasgressori è prevista una multa da 400 euro.

Intanto proseguono i controlli sul rispetto delle normative relative all’uso della mascherina, al possesso del Super Green pass ed alla capienza dei locali. Nella giornata di giovedì in tutta la provincia di Perugia sono stati effettuati 1.624 controlli, con 5 sanzioni (2 relative al Green pass e 3 per le mascherine).