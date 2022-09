Covid, curva positivi in leggero aumento: i dati aggiornati

La tendenza a contrarre il virus più alta tra gli over 65, ma le ospedalizzazioni risultano in calo

Covid, la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, in Umbria mostra un trend in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti. Lo rileva il Nucleo epidemiologico regionale, che indica come l’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti sia a 20 e quella di settembre a 303.

L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggero aumento attestandosi a 1.23, così come mostra un trend in leggero aumento in tutte le classi d’età, anche l’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età.