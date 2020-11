Covid, contagi tra i sanitari dell’ospedale di Pantalla

Contagiati tra i sanitari dell’ospedale di Pantalla, tornato ad essere ospedale Covid in questa seconda ondata. La temporanea chiusura del reparto a Foligno a seguito dei contagi di operatori ha riportato d’attualità anche la situazione all’ospedale della Media Valle del Tevere. Dove sarebbero risultati positivi al Covid due caposala, due infermieri e tre ooss e un addetto al servizio trasporto. Altri due operatori ospedalieri sono in attesa dell’esito del tampone.

Dal 1° settembre sono 408 gli operatori del sistema sanitario regionale risultati positivi al Coronavirus. Di questi, 103 sono nel frattempo guariti.

I timori sulla sicurezza a Pantalla e a Spoleto

Ma nei due ospedali Covid, a Spoleto e a Pantalla, diversi operatori lamentano lo scarso livello di sicurezza in cui sono costretti ad operare. Per carenze di organico (che nel caso di Spoleto costringono alcuni operatori a trattare sia i pazienti Covid, sia gli altri). E addirittura per la scarsità di dispositivi individuali di protezione, lamentano gli operatori. Ma ciò che più preoccupa è l’assenza di zone filtro, ad esempio per la vestizione. Condizioni che preoccupano gli operatori sanitari a contatto con i pazienti Covid. Per la propria salute e per quella dei propri familiari.