Covid, casi in aumento a Perugia e in alcune aree del Trasimeno

Nuovi contagi in alcuni comuni lacustri, ma il comprensorio resta al momento a bassa incidenza | Nel capoluogo oquasi 250 positivi

Casi Covid in aumento a Perugia e in alcune aree del Trasimeno, finora tra quelle a minore incidenza in Umbria.

Nel capoluogo nelle ultime 24 ore – secondo l’aggiornamento della protezione civile regionale – sono stati riscontrati 28 nuovi contagiati, con gli attualmente positivi che salgono a 244. C’è anche un altro perugino ricoverato: sono attualmente 9 in ospedale.

Nel comprensorio, non si registrano nuovi casi a Torgiano e Deruta. Mentre sul versante opposto, 9 ulteriori casi portano a 58 il numero dei positivi al Covid a Corciano. Cinque nuovi casi a Magione (30 i positivi).

Sette nuovi contagi a Castiglione, dove i positivi al Coronavirus salgono a 30. Un nuovo caso a Passignano (3 i positivi), uno anche a Città della Pieve (13 nel complesso). A Piegaro, dove il sindaco ha chiuso tutte le scuole per la crescita dei contagi, gli attualmente positivi sono 11. Due nuovi contagi nel comune di Panicale, dove i positivi al Covid sono ora 7.

Non si registrano nuovi casi a Tuoro (dove c’è un contagiato) e a Paciano, ancora covid free.