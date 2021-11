Covid, calano i positivi nelle classi e le quarantene - Tuttoggi

Dopo l'applicazione del nuovo protocollo per la gestione dei casi Covid nelle scuole, non sembrano esserci particolari criticità nelle classi

Non sembrano esserci particolari criticità – se non un aumento delle code per effettuare i tamponi drive through – dopo le nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid nelle scuole. Questo almeno emerge dai dati forniti dalla Regione Umbria sui contagi nelle classi e sulle quarantene.

L’ultimo report della Regione, aggiornato al 16 novembre 2021, parla di un totale di 43 alunni positivi (-5 rispetto a 4 giorni prima) e di 14 focolai, cioè classi con almeno 2 positivi (erano 16 quattro giorni prima). Calano sia le classi in isolamento che quelle in attenzione, cioè dove viene effettuato un primo tampone e poi un altro a distanza di 5 giorni ma nel frattempo si continua a frequentare le lezioni in presenza. In particolare le classi in isolamento sono 22 (9 in meno) e quelle in attenzione 35 (18 in meno). Stabili i positivi tra il personale scolastico: 13.

Per quanto riguarda le classi in isolamento, su 22 ben 14 sono nel ciclo dell’infanzia. Anche perché con il protocollo attuale, negli altri cicli scolastici vanno in quarantena soltanto le classi dove ci sono 3 positivi. Il distretto sanitario con maggior numero di classi in quarantena è quello di Perugia (6); 4, invece, nel Folignate, 3 nel Trasimeno e 2 sia nella zona di Assisi, che nella Media Valle del Tevere che nel Ternano. Infine 1 classe in isolamento sia in Alto Chiascio che a Spoleto che nell’Orvietano.