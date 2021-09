Covid, calano ancora contagi ma 2 morti. Scuola, altre 9 classi in quarantena: solo 2 focolai

I positivi al Covid in Umbria sono attualmente 1076. Nelle scuole 39 alunni positivi in 34 classi: le scuole interessate ed i distretti sanitari

Calano ancora i contagi per il Covid-19 in Umbria, ma si registrano nelle ultime ore (secondo la dashboard regionale) due morti. Mentre aumentano le classi in quarantena per i casi di Coronavirus a scuola.

Gli attualmente positivi alla data del 22 settembre 2021 sono 1076. I nuovi casi sono 62 ma i guariti ben 119. I decessi, come detto, sono 2 in più e raggiungono quota 1444 dall’inizio della pandemia. Calano i ricoverati che sono 48 (-2), di cui 6 (+1) in terapia intensiva. Il tutto a fronte di 2267 tamponi molecolari effettuati e 4390 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda i casi di Covid nelle scuole, alle 25 classi segnalate dalla Regione Umbria a fine settimana, se ne sono aggiunte 9 alla data di martedì 21 settembre.

Delle 34 classi in isolamento alla data di ieri, comunque, sono soltanto 2 (1 in un ciclo dell’infanzia, dove i bimbi non indossano le mascherine, e 1 in una primaria) i casi in cui sono presenti dei focolai. Dove cioè ci sono più di un positivo.

In particolare nel ciclo dell’infanzia (asilo nido e materna) si registra una classe in isolamento in più (da 5 a 6) ma 10 bambini positivi, dunque il doppio del fine settimana scorso. Il fatto che i bimbi che frequentano questo ciclo di istruzione non indossano la mascherina evidentemente porta a maggiori rischi di contagio. Un focolaio si registra anche in una scuola primaria, ma in questo caso i bambini positivi nella stessa classe (almeno finora) sono solo 2. In totale nelle scuole elementari umbre sono 9 le classi in isolamento (+2) per un totale di 10 bambini positivi e 202 contatti stretti in isolamento. Invariata la situazione nelle scuole medie, con 5 studenti positivi ed altrettante classi in quarantena. Sono invece 6 in più le classi delle superiori dove si registra un positivo: da 8 si è passati a 14 in pochi giorni. I contatti stretti della classe in isolamento sono 341. In totale, dunque, nelle scuole dell’Umbria, sono 39 gli studenti positivi, che appartengono a 34 diverse classi.

Per quanto riguarda i distretti sanitari, 2 le classi con positivi in Alto Chiascio, 3 in Alto Tevere, 10 nel distretto di Assisi, 9 in quello di Perugia, 1 al Trasimeno, 2 nella Media Valle del Tevere, 1 nel Folignate, 1 nello Spoletino, 3 nel Ternano e 2 nell’Orvietano. Nessun caso di positivi in classe viene segnalato nei distretti della Valnerina e di Narni – Amelia.