Covid, altri 8 morti in Umbria: 740 in totale. Il bollettino di domenica - Tuttoggi

Altri 8 morti positivi al Covid in Umbria. Il bollettino di domenica 24 gennaio fa salire a 740 i decessi totali finora registrati nella regione. Le morti riguardano persone residenti a Terni (3), Assisi, Città della Pieve, Foligno, Gualdo Tadino e San Giustino.

Sono 247 i nuovi positivi, a fronte di 3.422 tamponi. Si registrano invece 156 guariti. Le persone ricoverate in ospedale rimangono stabili: 335. Lievissimo aumento, invece, di quelle in terapia intensiva, che passano da 45 a 46.

In particolare, 11 persone sono ricoverate nell’ospedale da campo dell’Esercito, 37 nel nosocomio di Città di Castello (6 in intensiva), 32 a Foligno (8 in intensiva), 79 al Santa Maria della Misericordia di Perugia (10 in intensiva), 57 nell’ospedale Covid di Spoleto (6 in intensiva), 79 al Santa Maria di Terni (16 in intensiva), 40 all’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla.