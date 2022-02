Covid, altri 6 decessi in Umbria. Ricoverati salgono a 230 - Tuttoggi

Covid, oggi in Umbria 1.672 nuovi positivi ma anche 1.941 guariti. La situazione dei decessi, ricoveri e dei contagi nei singoli comuni

Sono altre 6 le persone decedute nelle ultime ore in Umbria per il Covid. I dati della dashboard regionale aggiornati al 3 febbraio indicano 1.672 nuovi positivi ma anche 1.941 guariti. Gli attualmente positivi scendono a 22.066.

Si registra un lieve aumento delle persone ricoverate in ospedale, che sono ora 230 (+2 rispetto a ieri). Stabile invece il numero dei ricoverati in terapia intensiva (9). All’ospedale di Branca sono ricoverati in 10, 25 a Città di Castello, 32 a Foligno. A Perugia i ricoverati sono 86 di cui 7 in terapia intensiva, mentre a Terni 59 (2 in intensiva). Infine a Pantalla i ricoverati positivi al Covid sono 18.

I deceduti positivi al Covid in Umbria dall’inizio della pandemia sono 1.640. I morti delle ultime ore sono persone residenti a Città di Castello, Narni, Orvieto, Perugia, Terni, Todi.

Per quanto riguarda i tamponi effettuati, sono 3.117 i molecolari e 11.083 antigenici.

Di seguito la situazione dei contagi nei comuni: