Covid, altri 1714 nuovi casi. Positivi sono oltre 14mila ma solo 159 in ospedale

Nelle ultime ore si è registrato un nuovo decesso di una persona positiva al Covid, mentre continuano ad aumentare leggermente i ricoverati in ospedale

Altri 1714 nuovi casi di Covid in Umbria nelle ultime ore (il dato è aggiornato a sabato 12 marzo 2022), con il numero degli attualmente positivi che supera i 14mila (per la precisione 14.335). Meno della metà, invece, i guariti: 848.

Nelle ultime ore si è registrato un nuovo decesso di una persona positiva al Covid, mentre continuano ad aumentare leggermente i ricoverati in ospedale. Sono infatti 159 (+7), mentre in terapia intensiva sono 5 (+2). Poco meno di 9.600 i tamponi analizzati in totale, di cui 2.242 molecolari e i restanti test rapidi.