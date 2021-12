Covid, altri 141 nuovi positivi in Umbria: si torna quasi a 2mila - Tuttoggi

Scendono i ricoverati in ospedale per il Covid: sono 48. Foligno rimane la città con il maggior numero di positivi. Continuano ad aumentare i vaccinati

Tornano quasi ad essere 2mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria. Secondo i dati della dashboard regionale, infatti, alla mattinata del 7 dicembre sono 1961. Si registrano infatti 141 nuovi positivi, a fronte di 64 guariti.

Scendono invece i ricoverati in ospedale per il Covid: sono infatti 48, di cui 8 in terapia intensiva.

Il Comune con il maggior numero di positivi in Umbria rimane Foligno, con 328 persone che hanno attualmente il virus; un dato comunque più o meno stabile negli ultimi giorni nella città della Quintana. Quindi Perugia, con 254 positivi, e Terni, 210. In crescita i positivi a Spoleto, ad oggi 154 (+18 rispetto a ieri), con diversi casi nelle scuole e tra i docenti. Altra città con un numero significativo di positivi è Assisi: 98.

Continuano a salire intanto i vaccinati. Coloro che hanno fatto almeno una dose di vaccino in Umbria sono l’86,39% della popolazione vaccinabile, con due dosi l’85%. Chi ha ricevuto già tre dosi del vaccino, invece, è il 17,24% degli umbri vaccinabili.