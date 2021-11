Covid Altotevere, Castello supera quota 40 positivi e c'è 78^ vittima tifernate - Tuttoggi

Con 7 nuovi contagi nelle ultime 24 ore il totale dei tifernati positivi arriva a 44 | La situazione negli altri Comuni

Lento ma preoccupante rialzo dei positivi al Covid-19 in Altotevere negli ultimi giorni, che va di pari passo con la tendenza regionale.

Oggi (25 novembre) per Città di Castello è giornata nera visti i 7 nuovi contagi (a fronte di una sola guarigione), che fanno schizzare il totale a 44, ed un altro decesso, la 78^ vittima tifernate da inizio pandemia (l’ultima risale all’8 novembre). Fortunatamente al momento non ci sono ricoveri.

Non se la passa benissimo nemmeno Umbertide, che dai 6 casi del 12 novembre è risalito a 22 nelle ultime 24 ore. Tra di essi, in questo caso, si registra un ricovero, anche se non in terapia intensiva.

A seguire ci sono San Giustino con 11 casi, Pietralunga con 7, Citerna e Montone a 1. Monte Santa Maria Tiberina e Lisciano Niccone sono Covid free rispettivamente dal 29 agosto e dall’11 novembre. Il secondo di quest’ultimi, recentemente, è diventato anche Comune “Mask free”, grazie all’opera di ripulitura nel territorio – da parte dell’associazione Questione Natura – di tutte le mascherine abbandonate.

Per quanto riguarda la situazione vaccini, ad oggi, in tutto il distretto dell’Altotevere risulta vaccinato con ciclo completo l’85,7% dei residenti mentre coloro che hanno ricevuto una sola dose sono l’87,3%.