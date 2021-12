Covid Altotevere, a Castello +11 casi e 79^ vittima tifernate - Tuttoggi

Il totale degli attualmente contagiati sale a 60, di cui due ricoveri | A Umbertide +5 casi

Aumento notevole di nuovi positivi al Covid-19 in tutta l’Umbria, ben 159, nelle ultime 24 ore. Tra questi ci sono 11 tifernati, a cui si aggiunge, purtroppo, anche una vittima, la 79^ da inizio pandemia residente nel Comune di Città di Castello.

Il totale dei contagi nel tifernate sale dunque a 60, con 58 persone in isolamento contumaciale e due ricoveri (fortunatamente non in terapia intensiva).

Nelle ultime 24 ore si registra un balzo in alto anche a Umbertide, +5 nuovi casi, con gli attualmente positivi che salgono a 28. In questo caso si registra un solo ricoverato.

Situazione più tranquilla nei Comuni più piccoli: a San Giustino ci sono solo 6 positivi (oggi +1) mentre Pietralunga scende a 8 (-1). Restano stabili Citerna e Monte Santa Maria a 1. Lisciano Niccone e Montone sono Covid free.

Per quanto riguarda i dati sui vaccini, nel distretto Altotevere l’86,24% dei residenti ha effettuato il ciclo completo mentre l’87,63% ha fatto solo la prima dose. Sono attualmente prenotati per una prossima inoculazione il 7,97% dei residenti. Il 5 e 12 dicembre, per il vaccine day, i centri vaccinali di Trestina e Umbertide saranno aperti anche per gli utenti senza prenotazione (solo di pomeriggio).