Covid al Trasimeno, l’aggiornamento nei singoli comuni

La notizia del decesso del 75enne di Tavernelle, che era stato ricoverato all’ospedale di Terni per complicazioni legate al Covid, ha scosso l’intera comunità del Trasimeno. Anche in una giornata dove risulta in frenata l’andamento dei contagi nei focolai dei giorni scorsi.

Castiglione

Anche se se ne registra uno nuovo a Castiglione, dove a seguito della positività di uno studente sono stati riscontrati altri 14 tamponi positivi tra parenti e contatti diretti. Con conseguenti classi in isolamento e nuove indagini epidemiologiche. Altri 2 casi positivi, legati a un contatto fuori dal territorio comunale, hanno fatto salire a 28 il numero dei positivi a Castiglione del Lago, dove finora si erano verificati pochi contagi in questa seconda ondata del Covid.

Panicale

A Panicale, scossa dalla notizia della morte del 75enne, ieri sono stati comunicati altri 4 casi positivi al Covid. Tre le persone che sono ricoverate negli ospedali.

Piegaro

Anche l’amministrazione comunale di Piegaro ha espresso cordoglio a nome di tutta la comunità alla famiglia dell’uomo di Tavernelle deceduto a causa di complicazioni legate al Coronavirus.

La Asl ha comunicato l’esito positivo al Covid di 2 tamponi eseguiti su residenti a Piegaro. Erano già in isolamento nella loro abitazione in quanto contatti di una persona positiva. Il titola dei positivi al Coronavirus a Piegaro sale così a 6.

Magione

Saliti a 71 i casi di positività al Coronavirus a Magione, dopo la notizia da parte della Asl degli ultimi 5 tamponi positivi. Le persone in isolamento sono 192. La buona notizia è che uno dei contagiati dei giorni scorsi è stato dichiarato guarito.

Passignano

A Passignano, dopo gli ultimi 3 casi positivi, i contagiati dal Coronavirus sono 64. Si attende la decisione dell’amministrazione comunale che scadono domenica.

Città della Pieve

A Città della Pieve, dove sono guariti i componenti della famiglia contagiata nei giorni scorsi, venerdì pomeriggio è stato segnalato dalla Asl un nuovo caso positivo. Si tratta di una persona che era già in isolamento preventivo, in quanto contatto di un positivo.

Tuoro

Dopo giorni di continui aggiornamenti sul fronte Covid, la comunità di Tuoro ha potuto tirare un sospiro di sollievo perché non si sono registrati nuovi casi. Due dei contagiati sono stati dichiarati guariti e pertanto attualmente si contano 29 positivi.

“La situazione – informa il sindaco Maria Elena Minciaroni – è strettamente monitorata e sotto controllo, ma ciò non esclude che l’andamento della curva dei contagi possa subire delle variazioni”.

Paciano

E non si registrano nuovi casi di contagio neanche a Paciano, dove attualmente risulta una sola persona positiva.

Corciano

Nel comune di Corciano il Covid ha toccato la scuola media di Mantignana, dove è scattato il protocollo per la quarantena di compagni di classe e professori. Nel territorio comunale di Corciano i casi positivi sono oltre 60, con due pazienti ricoverati in ospedale.