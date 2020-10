Coronavirus, focolaio a Castiglione: i casi salgono a 28, classi in quarantena

Coronavirus, balzo di casi a Castiglione del Lago, che ora conta 12 positivi. I tamponi effettuati su parenti e contatti di uno dei contagiati hanno portato purtroppo a 14 risultati positivi al Covid.

Coinvolti anche minori, per cui sono scattate le quarantene delle classi da questi frequentate, come ha informato il sindaco Matteo Burico. Che ha anche spiegato come, tra i tanti asintomatici o con lievi sintomi, ci siano due contagiati con complicazioni dal punto di vista sanitario.

In corso l’indagine epidemiologica su altri 2 casi, legati ad un contagio avvenuto fuori dal territorio comunale.

Burico ha avvertito che i casi sono destinati ad aumentare, raccomandando senso di responsabilità ai propri concittadini. “Affronteremo con decisione questa nuova fase” ha però assicurato il sindaco di Castiglione del Lago.