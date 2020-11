Covid, a Umbertide giunta delibera esenzione totale della Tosap per il 2020 - Tuttoggi

La giunta comunale di Umbertide ha deliberato l’esenzione della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) in favore dei pubblici esercizi che svolgono la propria attività su suolo pubblico.

L’esenzione per l’anno 2020 è totale e quindi, oltre a riguardare l’intera annualità, vale anche per gli aumenti di superficie richiesti in via straordinaria da tali esercizi al fine di aumentare le distanze di sicurezza tra i clienti. Già lo scorso maggio il Comune di Umbertide aveva deciso di estendere l’esenzione per tutto il 2020, a differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale che stabiliva l’esenzione per soli 6 mesi.

Il provvedimento sulla Tosap si aggiunge all’altro intervento finanziato con risorse comunali rappresentate da un fondo di 300mila euro, ovvero la riduzione pari al 45% del totale annuo della Tassa sui Rifiuti (Tari) che ha riguardato, oltre i pubblici esercizi, tutte le attività che hanno dovuto ridurre o sospendere la loro attività a causa delle misure restrittive dovute all’emergenza Covi-19. Da quest’anno inoltre, in merito alla Tari e all’Imposta Municipale Unica (Imu) sarà possibile, per chi ha un Isee inferiore a 15mila euro, richiedere la rateizzazione di pagamenti precedentemente non effettuati.

Con l’occasione l’Amministrazione avvisa che l’Ufficio Tributi del Comune di Umbertide si è trasferito al secondo piano del Palazzo Comunale, recentemente oggetto di lavori di miglioramento. Tale spostamento renderà quindi gli uffici pienamente accessibili a tutta la cittadinanza.



“Dopo l’approvazione a maggioranza in Consiglio comunale del 30 settembre scorso della riduzione del 45% sul totale annuo della Tari in favore delle attività umbertidesi colpite dalla pandemia – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore a Bilancio e Tributi Pier Giacomo Tosti – la deliberazione riguardate lo sgravio relativo alla Tosap rappresenta il completamento della destinazione del fondo da 300 mila euro che l’Amministrazione Comunale si è impegnata a stanziare per andare incontro alle attività in maggiore difficoltà”.