Covid a scuola, ancora 10 classi in quarantena ma scendono a 11 le “attenzionate” - Tuttoggi

Con il nuovo Piano scuole della Regione Umbria cambiano anche le modalità relative al monitoraggio dei positivi nelle scuole

Sono ancora 10 le classi in isolamento per il Covid, ma sono scese da 15 a 10 quelle “attenzionate”. Con il nuovo Piano scuole della Regione Umbria – su cui hanno espresso dubbi oltre 100 dirigenti scolastici – cambiano anche le modalità relative al monitoraggio dei positivi nelle scuole.

Tra i dati più significativi, il fatto che gli studenti positivi continuano ad essere più che dimezzati in pochi giorni. Nel monitoraggio del 15 ottobre sono 15, per un totale di 4 cluster (il 12 ottobre i cluster erano 5). Di questi 1 è nel ciclo dell’infanzia, 5 alle primarie, 6 alle medie e 2 alle superiori. I contatti stretti di classe in isolamento rimangono 207. Secondo le nuove disposizioni sono 198 gli studenti in attenzione, cioè che devono effettuare il tampone antigenico senza svolgere quarantena. In attenzione anche 36 persone tra il personale scolastico. In totale sono 11 le classi “attenzionate”, dove dunque viene fatto un tampone alla scoperta di un positivo e poi un altro dopo 5 giorni.