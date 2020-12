Covid, "A Gualdo in un mese 278 nuovi casi" | Domani i provvedimenti annunciati - Tuttoggi

Una leggera flessione di casi di Covid-19, nelle ultime 24 ore, si è registrata a Gualdo Tadino, dove nonostante 6 nuovi positivi e 7 guariti (per un totale che scende a 131 contagi complessivi), i numeri restano comunque preoccupanti e in controtendenza alla media regionale.

“Solo nell’ultimo mese – ricorda il sindaco Massimiliano Precisutti – abbiamo registrato nel nostro Comune 278 nuovi casi positivi, numeri importanti che impongono scelte importanti”.

La stretta annunciata, con provvedimenti riguardanti la sicurezza, arriverà domani mattina (mercoledì 16 dicembre): “Il comandante della Polizia Municipale, di concerto con quello dei Carabinieri, sta ultimando la stesura del testo con tutti i dettagli – ha annunciato il primo cittadino – anche se va ricordato che a fare la differenza non sono la repressione e i divieti ma i comportamenti responsabili”.

Intanto dopo un confronto con Asl e dirigente scolastico Presciutti ha già provveduto ad emanare l’ordinanza di proroga della didattica a distanza (Dad) per tutto il plesso di Cartiere fino al prossimo 7 Gennaio. Per tutti gli altri istituti, dove non sono stati riscontrati casi di positività, la didattica continuerà in presenza fino alla pausa per le vacanze di Natale.

La Odv Gruppo Sorgente di Gualdo Tadino mette a disposizione della cittadinanza mascherine (chirurgiche e FFP2) e gel igienizzante in suo possesso fino ad esaurimento scorte, da consegnare alla popolazione che ne facesse richiesta (previo appuntamento ai seguenti numeri di telefono: 3384227139 Massimiliano Rondelli; 3515504045 Carlo Passari). La consegna avverrà presso la sede della associazione sita in Zona Ind. Sud Fr. Rigali n.4 – 06023 Gualdo Tadino dal lunedì al venerdì, 9 – 11,30 e 15 – 16,30