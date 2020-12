Covid, 26° tifernate deceduto, 10 nuovi positivi e un guarito - Tuttoggi

Dopo tre giorni in cui il numero dei positivi è stato molto inferiore a quello dei guariti, i dati delle ultime 24 ore tornano purtroppo alla tendenza delle ultime settimane, con 10 nuovi contagi da Covid-19 (164 attualmente positivi) e un solo negativizzato.

Oltre agli 8 tifernati ricoverati in ospedale, di cui due in terapia intensiva, purtroppo c’è stato anche un nuovo deceduto, la 26^ vittima del Comune da inizio pandemia.

“E’ evidente che la circolazione del virus sia ancora molto intensa, forte, pericolosa e persino letale, a seconda di chi colpisce”, ha osservato il sindaco Luciano Bacchetta, ribadendo la necessità di “continuare a stare molto attenti”.

“E’ iniziata la campagna di vaccinazione con scetticismi e preoccupazioni, ma il vaccino è l’unica vera soluzione che abbiamo per sconfiggere il Covid, considerando che tutte le norme e prescrizioni in campo, per quanto possano essere efficaci e rispettate anche in modo molto rigoroso in realtà non risolvono il problema in modo radicale”, ha sottolineato Bacchetta. “Solo il vaccino può sconfiggere il Covid per cui dobbiamo essere tutti consapevoli che è nostro dovere civico accettare l’indicazione che abbiamo sull’esigenza di vaccinarsi”.

Bacchetta ha concluso anticipando che “per il 31 dicembre, anche se non ci sarà la tradizionale festa in piazza, stiamo lavorando a un progetto che coinvolga i nostri cittadini, a cui parteciperanno moltissimi musicisti dell’Altotevere, alcuni dei quali molto conosciuti anche a livello nazionale”.

Si tratta di una Maratona musicale di fine anno, che dalle 22 di giovedì 31 dicembre 2020, accompagnerà i tifernati sull’emittente Tevere TV, fino alle 2 del 1 gennaio 2021. All’iniziativa, diretta dal maestro Fabio Battistelli, con il supporto tecnico di Giovanni Berghi, parteciperanno oltre cento artisti locali, tra cui Frankie Nrg, che presenterà il suo ultimo singolo “Nuvole”.