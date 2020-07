Covid-19 Umbria, in una settimana +6 casi. 2 nuovi positivi oggi - Tuttoggi

Sei nuovi casi positivi al Covid-19 in Umbria nell’ultima settimana, di cui 2 nuovi registrati nella giornata di oggi (3 luglio). La Regione Umbria rende noto infatti il bollettino settimanale relativo all’andamento del Coronavirus dal 26 giugno al 3 luglio, aggiornato alle ore 8 di questa mattina.

I casi positivi sono passati da 1.440 del 26 giugno a 1446 del 3 luglio (+ 6). Rispetto a ieri (2 luglio), c’è stato dunque un incremento di altri 2 positivi al Covid-19. Al momento, però, la dashboard regionale non è stata ancora aggiornata e non è noto dove siano residenti i nuovi positivi.

Invariati, rispetto ad una settimana fa, invece, gli attualmente positivi, che sono 15. Questo perché i guariti sono cresciuti da 1346 a 1351 (+ 5), mentre si è registrato un decesso. I morti sono passati da 79 a 80 anche se le ultime persone decedute e conteggiate nei bollettini erano risultate positive al Covid-19 diverso tempo prima del decesso e poi erano negative.

Quanto ai clinicamente guariti, restano 5 (invariato). I ricoveri totali da 3 diventano 4 (+1); di questi, nessun paziente (0) è rianimazione (- 1).

Le persone in isolamento contumaciale sono scese da 12 a 11 (-1). Quelle in quarantena, invece, sono 229 (alla data di ieri).

Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 98.488, rispetto ai 92.704 effettuati alla data del 26 giugno, con un aumento di 5784 tamponi.

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria e che sono in continuo aggiornamento.

