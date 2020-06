Covid-19 Umbria, rimangono 44 attualmente positivi: in un mese -84%

Sono 44 ad oggi gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. In un mese sono scesi di circa l’84%. Oltre ai dati quotidiani, la Regione Umbria fornisce oggi anche la variazione avvenuta nell’arco di un mese in merito ai contagi da Coronavirus.

I dati odierni sul Covid-19 in Umbria

Stando ai dati aggiornati alle ore 8 di lunedì 1 giugno, gli attualmente positivi sono 44 (-1 rispetto a ieri). Nessun caso positivo in più – come avviene ormai da diversi giorni – con 1.431 persone finora contagiate. Anche se nei giorni scorsi alcune persone ufficialmente guarite sono tornate ad essere positive.

I guariti sono 1311 (+1); risultano 13 clinicamente guariti (-1). I deceduti sono 76 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (invariato); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. All’ospedale di Pantalla sono ricoverati in 10; all’ospedale di Perugia in 3 (di cui 1 in intensiva); all’ospedale di Terni in 4 (1 in intensiva). Le persone in isolamento contumaciale sono 27 (-1). L’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati. Nel complesso, entro le ore 8 dell’1 giugno, sono stati effettuati 70.741 (+ 164) tamponi.

I dati del mese di maggio

Per quanto riguarda l’andamento del mese di maggio, i casi positivi sono passati da 1.393 al 1 maggio a 1431 al 31 maggio (+38). Gli attualmente positivi, invece, da 272 a 44 (-228, quindi -83,82%). I guariti sono cresciuti da 1053 al 1 maggio a 1311 (+258); i clinicamente guariti sono passati da 68 a 13 (-55).

I ricoveri totali sono calati da 73 al 1 maggio a 17 il 31 maggio (-56); di questi, i ricoveri in rianimazione sono scesi da 13 a 2 (-11). I decessi nel mese in considerazione sono aumentati di 8 persone (da 68 al 1 maggio a 76, +11,76%). Le persone in isolamento contumaciale sono scese da 199 a 27 (-172). Nel mese di maggio sono stati effettuati 32.979 tamponi, aumentando il numero da 37.762 a 70.741.

Gli attualmente positivi comune per comune

Di seguito i comuni dove ad oggi si registrano casi attualmente positivi al Covid-19. Il dato è aggiornato alle ore 10.37 del 1 giugno.

Si tratta di: Arrone (1, ricoverato), Città di Castello (5), Foligno (1, ricoverato), Gubbio (1, ricoverato), Marsciano (1, ricoverato in terapia intensiva), Massa Martana (1), Montecastrilli (1), Narni (2, 1 ricoverato in terapia intensiva), Orvieto (1, ricoverato), Panicale (1), Perugia (1, ricoverato), Piegaro (1), San Gemini (4, 1 ricoverato), Stroncone (1, ricoverato), Terni (14, 7 ricoverati), Umbertide (1), oltre a 7 persone residenti fuori regione (1 ricoverato).

La dashboard regionale

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria.

A tale riguardo si precisa che i dati di questa nota sono, come detto, riferiti ed aggiornati alle ore 8 del giorno di riferimento, mentre quelli inseriti nella “Dashboard” del sito istituzionale sono in continuo aggiornamento.