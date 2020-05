Covid-19, Futsal Ternana dona trofeo a Bandecchi "per la sua solidarietà verso Terni" - Tuttoggi

Il presidente della Ternana Calcio Stefano Bandecchi ha ricevuto in dono dalla Futsal Ternana la Coppa Italia-Umbria di serie C1, conquistata lo scorso gennaio a Cannara dalla squadra di calcio a 5.

Il gesto, apprezzatissimo dal numero 1 dei rossoverdi, che ha postato anche un video sulla sua pagina Instagram, è arrivato – così come hanno fatto sapere dirigenza, giocatori e staff tecnico – per esternargli la nostra, e quella dei tifosi, gratitudine per l’impegno profuso verso la nostra città con le sue iniziative di solidarietà in tempo di coronavirus, destinate a continuare con la costituzione dell’Associazione ‘Terni col cuore’ che allevierà lo stato di difficoltà di tanti cittadini“.



“Un gesto spontaneo e sentito – hanno aggiunto i componenti della società – da noi che facciamo parte della straordinaria famiglia rossoverde e che ci onoriamo di farne parte con la speranza e con l’impegno di onorare sempre e comunque i colori rossoverdi con il nostro impegno e comportamento”.