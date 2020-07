Covid-19, altri 2 casi venerdì e +11 in una settimana in Umbria - Tuttoggi

Altri 2 casi di Coronavirus oggi in Umbria secondo il bollettino aggiornato a venerdì 24 luglio. Mentre in una settimana i nuovi positivi al Covid-19 sono ben 11. E si registrano 2 nuovi ricoveri in ospedale, considerando che nelle ultime ore una persona è stata dimessa.

Ma la stragrande maggioranza dei casi di questa settimana sono relativi a persone arrivate o rientrate dall’estero o che hanno avuto contatti con queste ultime. E intanto la Regione Umbria dà il via libera ai tamponi anche nei laboratori privati per arrivare ad un migliore screening territoriale.

Il bollettino settimanale sul Covid-19 della Regione Umbria

Questi i dati riferiti alla settimana dal 17 al 24 luglio per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus COVID-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 24 luglio. I casi positivi sono passati da 1.454 del 17 luglio a 1.465 del 24 luglio (+11). Gli attualmente positivi da 17 sono diventati 24 (+7).

I guariti sono cresciuti da 1357 a 1361 (+ 4); i clinicamente guariti restano 5 (invariato). I ricoveri totali sono passati da 6 a 7 (+ 1). Di questi, nessun paziente è rianimazione (invariato). Il dato dei ricoverati però non è lineare: essendo stata dimessa la escort straniera, nelle ultime ore i nuovi ricoverati sono 2 in più e non 1 solo.

Aumentano persone in isolamento

I decessi restano invariati ad 80. Le persone in isolamento contumaciale (cioè positivi al virus ma a casa) sono passati da 11 a 17 (+ 6). Aumentano anche le persone in isolamento fiduciario (cioè in quarantena perché a contatto con positivi o provenienti da situazioni di rischio o zone con focolai): una settimana fa erano 296, alla data di ieri 328. Tra loro anche i 10 turisti arrivati dal Belgio a Marsciano, tra cui un positivo al Coronavirus.

Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 115.741, rispetto ai 110.114 effettuati alla data del 17 luglio, con un aumento di 5.627 tamponi.

Il bollettino di venerdì 24 luglio

Non è al momento noto di dove siano le 2 nuove persone positive al Covid-19 che si registrano oggi. Rispetto a ieri sono stati effettuati 682 tamponi.

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria e che sono in continuo aggiornamento.

Aggiornamenti nel pomeriggio