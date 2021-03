Covid-19, a Spoleto +9 casi ma 24 guariti - Tuttoggi

La situazione dei contagi per il Covid-19 a Spoleto, Campello, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria aggiornata al 18 marzo

Nove nuovi positivi al Covid-19 a Spoleto, ma i guariti sono più del doppio: ben 24. Sono i dati della dashboard regionale relativi a giovedì 18 marzo.

Nella città del Festival, dunque, i casi positivi totali dall’inizio della pandemia salgono a 1744. Gli attualmente positivi sono invece 258 (+9 rispetto al giorno precedente), ma i guariti salgono a 1449 (+24). Stabile il numero dei deceduti (37), mentre si registra una persona in meno ricoverata in ospedale. Per la precisione i ricoverati sono 27, di cui 1 in terapia intensiva.

Situazione stabile nei comuni del comprensorio, dove i dati sono pressoché invariati rispetto al giorno precedente.

A Campello sul Clitunno sono 10 gli attualmente positivi, di cui 1 ricoverato. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 89, con 3 decessi. A Castel Ritaldi 25 gli attualmente positivi (174 i casi in un anno, 2 i deceduti). A Giano dell’Umbria, infine, 25 gli attualmente positivi (271 i casi di Covid-19 finora, con 6 decessi). Di questi 3 sono ricoverati in ospedale, 1 in intensiva.