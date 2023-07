Costituito a Marsciano il coordinamento comunale di Azione - Italia Viva - Civici x  - Tuttoggi.info

Scopo, offrire in vista delle elezioni amministrative del 2024, una possibilità di scelta diversa dalla destra e dalla sinistra attuale

Azione – Italia Viva – Civici x informano i Cittadini Marscianesi della costituzione di un Coordinamento Comunale, che vuole aprire un confronto con le forze politiche di “ Centro “, le Associazioni, le realtà civiche ed i Cittadini del nostro Comune per offrire, in vista delle elezioni amministrative del 2024, una possibilità di scelta diversa tra l’attuale destra/centro che ci governa ed il raggruppamento di sinistra che ha indetto le primarie.

“Vogliamo parlare di futuro, ai giovani– recita una nota stampa del Coordinamento- che vivono le loro inquietudini , alle associazioni che costituiscono un volano di idee ed iniziative, al mondo del lavoro, alle famiglie che hanno perso il senso di Comunità – agli anziani che soffrono la solitudine e si preoccupano per la scomparsa dei servizi sanitari e sociali.”

“Su questi temi nulla di sostanziale è stato fatto in questi anni da una Amministrazione lontana dai cittadini, che hanno sentito parlare di debiti pregressi ma non di difesa dei diritti e meno che mai di progetti per i prossimi cinque anni per il Capoluogo e per le Frazioni– prosegue la nota- Su questi temi non ci riconosciamo nell’attuale raggruppamento di sinistra, che ha annunciato le “ Primarie “, ma che ha , come unico scopo, quello di battere la “ destra “ , senza una profonda autocritica sulla incapacità di proporsi in questi anni come alternativa credibile , con programmi e persone.”

Azione – Italia Viva – Civici x vogliono condividere ed elaborare idee, su: Sanità – rifiuti – sicurezza – scuola – ambiente – rigenerazione urbana – cultura – qualità della vita per giovani ed anziani.

“Siamo disponibili a discutere- conclude la nota stampa- con chiunque vorrà aderire, senza pregiudiziali, nel percorso di scelta delle cose da fare nella prossima legislatura e delle persone che dovranno portare esperienza, fantasia, passione e competenze per la loro realizzazione. Vi aspettiamo dopo la pausa estiva per vivere questa esperienza, con l’ambizione di essere credibili e capaci per guidare l’Amministrazione del Comune di Marsciano.”