Così la rinnovata piazza Turati a Castel del Piano

Sul sagrato è stata mantenuta la pavimentazione in accoltellata di mattoni esistente e il resto degli spazi è stato pavimentato in mattoni posati per piano, con schema di posa a correre in diagonale a 45 gradi. A questi interventi si aggiungono nuovi arredi urbani, l’adeguamento della pubblica illuminazione e le aree destinate a verde dotate di un sistema di irrigazione automatica.

L’intervento in oggetto ha richiesto un investimento di circa 90mila euro, integralmente a carico del bilancio comunale nell’ambito del “piano strade/piazze e marciapiedi” 2021.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Andrea Romizi, l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini, l’assessore Margherita Scoccia, i consiglieri comunali Michele Cesareo e Riccardo Mencaglia, il dirigente Fabio Zepparelli, i tecnici comunali Stefano Barcaccia e Tommaso Bussani.