Così Cucinelli e la figlia di Draghi hanno scelto di investire insieme sui farmaci innovativi

L'ingresso in Tes Pharma del re del cashmere e della Xgen di Federica Draghi a sostegno della ricerca del prof. Pellicciari

Nasce una partnership tra Brunello Cucinelli e la figlia di Mario Draghi, Federica. L’investimento comune riguarda i farmaci innovativi. Il re del cashmere, tramite la fondazione di famiglia supporta Tes Phrama, eccellenza Umbra fondata dal professor Roberto Pellicciari.

“Da biochimica e ricercatrice sono rimasta estasiata da laboratorio di Pellicciari. È incredibile come in una zona isolata come l’Umbria si creino realtà internazionali di tale livello”. Così Federica Draghi ha commentato l’operazione, su cui ha investito insieme a Brunello Cucinelli, che ha portato Xgen Venture, venture capitale fondato da Paolo Fudarò e da Federica Draghi, ad entrare nel capitale di Tes Pharma, eccellenza umbra nel settore della ricerca per la medicina innovativa fondata dal professor Roberto Pellicciai.

L’ex presidente della Bce e premier italiano Mario Draghi ha scelto l’Umbria per vivere le giornate di serenità tra un impegno professionale e l’altro, nella tenuta di Città della Pieve. Comprensorio del Trasimeno che Brunello Cucinelli frequenta sempre con grande piacere, a due passi dalla sua Solomeo. Anche questo legame “territoriale” ha favorito l’incontro tra Brunello Cucinelli e Federica Draghi per investire sulla Tes Pharma.

“Proveremo a fare cose belle assieme, nel segno della umana sostenibilità” aveva detto il re del cashmere presentando a Milano l’investimento nel settore dei farmaci innovativi. Sottolineando la “massima garanzia etica”, oltre che della qualità scientifica, rappresentata dalle figure del prof. Pellicciari e di Xgen, “per operare in profonda armonia tra professionalità e umanità”.