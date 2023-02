Cosenza Ternana 0-0 e un palo a testa | Pareggio 'amaro' per i rossoverdi - Tuttoggi

Cosenza-Ternana, reti inviolate al San Vito. Palo di Vaisanen e Favilli. Micai super, salva in extremis la porta del Cosenza

Cosenza-Ternana finisce 0-0 con un palo a testa, in estrema sintesi è questo il verdetto del San Vito che ha visto una prestazione tra luci e ombre dei rossoverdi. Le due formazioni, dirette dal signor Maggioni di Lecco, devono rinunciare a Palumbo (per virus intestinale) e il giovane Florenzi (fermato da infortunio): soprattutto l’assenza del centrocampista rossoverde si fa sentire, con Coulibaly che fa quel che può in mediana. Dopo un avvio privo di emozioni, la Ternana assume il comando delle operazioni e costringe il Cosenza in fase difensiva: prima Sorensen da fuori, poi Coulibaly mettono paura all’estremo di casa, Micai, senza però trovare la via del gol. La risposta del Cosenza è tutta in un tiro innocuo dell’ex Finotto che al 20′ cerca di sorprendere Iannarilli. Dopo una fase di studio arrivano le vere occasioni da rete: la prima è per la Ternana con Partipilo. I l talentuoso rossoverde semina il panico nella retroguardia del Cosenza e conclude verso Micai, con palla deviata da Vaisanen che sfila di poco fuori sul secondo palo. Il Cosenza risponde con la percussione centrale di Praszelik (subentrato a Voca per infortunio) che favorisce il tiro di Finotto, sul quale Iannarilli è attento e puntuale.

Cosenza Ternana, secondo tempo

Nella ripresa Il Cosenza inizia col piglio giusto e sfiora il vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Rispoli mette in mezzo per la testa Vaisanen con palla che colpisce il palo: sospiro di sollievo per i rossoverdi che soffrono l’aggressività dei padroni di casa. Ancora il Cosenza spinge in avanti e cerca la rete dell’1-0, ma, ancora Vaisanen, non è preciso di testa. Andreazzoli fiuta il pericolo e cambia fisionomia alla Ternana con un triplo cambio: dentro Defendi, Martella e Cassata per Coulibaly, Ghiringhelli e Corrado. Sistemata la fase difensiva, la Ternana si scioglie e diventa padrona del campo, senza tuttavia essere incisiva negli ultimi venti metri. All’82°, però, si presenta una ghiotta occasione sui piedi di Marino Defendi che impegna severamente Micai in una parata d’istinto. La Ternana ci crede e continua a spingere. Falletti (subentrato a Partipilo, impalpabile nelle ultime uscite) batte un calcio d’angolo sulla testa di Favilli che riesce a indirizzare verso la rete: dopo aver colpito il palo, sembra che la palla possa varcare la riga di porta, ma Micai è miracoloso nel recuperare la posizione e smanacciare. È questa l’ultima emozione di una partita che lascia la Ternana con l’amaro in bocca, per aver disputato un match abbastanza positivo, ma per non aver saputo sfruttare le palle gol costruite. Il Cosenza ha fatto la sua partita e ha ottenuto un punto che potrebbe tornare utile in chiave salvezza.