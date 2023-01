Cos'è il WiFi portatile e perché ne abbiamo bisogno - Tuttoggi

Cos’è il WiFi portatile?

La maggior parte delle persone hanno a casa un router WiFi tradizionale a cui sono collegati almeno due cavi: uno per collegare il router a Internet e uno per alimentarlo, attaccato quindi alla rete elettrica.

I router WiFi portatili sono proprio come il router che avete a casa, ma sono completamente wireless perché si collegano a Internet tramite reti 3G, 4G o 5G, proprio come fa il vostro smartphone.

Le reti WiFi portatili non sono diverse dagli hotspot WiFi che soprattutto i più giovani utilizzano dai moderni smartphone. Perché allora acquistare un router WiFi portatile quando il vostro smartphone può fare lo stesso? Perché i router WiFi portatili sono molto più comodi da usare, forniscono una copertura più forte e durano molto di più con una singola carica.

Se pensate che avere un wifi portatile possa essere per voi troppo costoso, potete vedere facilmente quanto costa il servizio wifi di Wind Web Cube. Si tratta della rete wi-fi smart offerta da Wind, da portare ovunque e sempre pronta all’uso, che sfrutta la rete 4G.

Ma vediamo quali sono i pro e i contro di una rete wifi portatile.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del WiFi portatile?

Le reti WiFi portatili sono più sicure

Siamo circondati da hotspot WiFi pubblici, ma affidarsi ad essi per fare qualsiasi cosa oltre a controllare il tempo e leggere articoli online può facilmente rivelarsi fatale.

Non tutti gli hotspot WiFi pubblici sono legittimi e distinguere quelli che lo sono da quelli creati da criminali informatici che vogliono rubare le vostre informazioni personali non è facile.

Quando create la vostra rete WiFi portatile e utilizzate una crittografia forte, sapete di potervi affidare i vostri dati personali e di poter fare tutto, dall’online banking allo shopping online.

I router WiFi portatili non scaricano la batteria

Il vostro smartphone è probabilmente in grado di creare un hotspot WiFi portatile con un paio di tocchi sullo schermo. Ma se avete mai usato il vostro smartphone per creare una rete WiFi portatile per i computer portatili o altri dispositivi, probabilmente sapete quanto velocemente può scaricarsi la batteria. Considerando che gli smartphone moderni non durano molto con una carica, non è ideale ridurne ulteriormente la durata utilizzandoli come hotspot WiFi portatili.

D’altra parte, i router WiFi portatili hanno una propria fonte di alimentazione e in genere possono durare molto più a lungo della maggior parte degli smartphone. Una situazione di emergenza può verificarsi in qualsiasi momento e un router WiFi portatile può aiutarvi a risparmiare la batteria sufficiente per effettuare una chiamata di emergenza.

Il WiFi portatile è più economico

A seconda del luogo in cui si vive, i dati mobili possono essere estremamente costosi anche con un buon piano dati. La situazione è ancora peggiore quando si viaggia all’estero e si ha a che fare con le tariffe di roaming. Per fortuna, con il WiFi portatile non ci sono bollette di cui preoccuparsi.

Un dispositivo in più di cui preoccuparsi

L’unico vero svantaggio del WiFi portatile è quello di avere un dispositivo in più di cui preoccuparsi. Ma un dispositivo elettronico in più da portare con sé è un buon motivo di preoccupazione al giorno d’oggi, soprattutto se occupa poco spazio, non richiede attenzione e ci garantisce un’ottima rete wifi ovunque e in qualsiasi momento.