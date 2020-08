“CorteConcerti”, il 28 agosto chiusura dei Corsi di perfezionamento con un concerto - Tuttoggi

Nell’ambito di “CorteConcerti”, la rassegna musicale in programma nella corte di Palazzo Trinci, si svolgerà il prossimo 28 agosto, alle 21,30, il concerto di chiusura dei corsi di perfezionamento organizzati nel periodo estivo dall’associazione “Umbria Classica”.

Si esibiranno Enzo Caroli, già primo flautista solista del Teatro alla Fenice di Venezia, Fabiola Braconi, primo flauto della Filarmonica Marchigiana, Anna Martignon, al pianoforte, docente al conservatorio di Castelfranco Veneto.

Si ricorda che il calendario della manifestazione prevede mercoledì 26 agosto, alle 21,30, il “MaGiCa Trio” (Ilaria Castellani, Federico Gili e Matteo Marinelli con “Fisarmoniche in viaggio”).

Poi il 29 agosto toccherà alla compagnia “Innuendo” con “Come d’incanto – Musical Disney Show”, alle 17, dedicato anche ai più piccoli.

Le ultime due serate – il 30 agosto e il 4 settembre, alle 21,30 – saranno dedicate al musical con lo spettacolo “We Love Musical” della Compagnia OLBC. L’ingresso è gratuito, su prenotazione – obbligatoria la mascherina – telefonando al numero 0742/330584 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) oppure via mail palazzotrinci@gmail.com. Per il concerto di venerdì 28 agosto, per le prenotazioni, si possono chiamare anche i numeri 349/1111068-348/0527841.