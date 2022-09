Corso Vittorio Emanuele ristorante all'aperto per una notte | Ecco "Cena sotto le stelle" - Tuttoggi

Giovedì 8 settembre la via principale del centro storico accoglierà una lunga tavolata di tifernati per una cena suggestiva tra i palazzi del corso | Ecco come prenotarsi

Dopo il successo avuto in piazza delle Tabacchine, giovedì 8 settembre, alle ore 20.30, torna la “Cena sotto le stelle”, stavolta lungo corso Vittorio Emanuele.

Nell’atmosfera accogliente del salotto buono di Città di Castello avrà luogo una conviviale inedita tra i palazzi e le testimonianze artistiche del centro storico, che abbinerà prelibatezze gastronomiche e piacevole compagnia.