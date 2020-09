Corso Vannucci, aperitivo… con l’autoarticolato IL VIDEO

Insolito aperitivo con autoarticolato poco fa a Corso Vannucci. Il pesante mezzo è passato intorno a mezzogiorno tra i tavoli dei clienti dei bar del “salotto” di Perugia. Con una vigilessa armata di mascherina d’ordinanza che dava indicazioni all’autista per poter passare tra i tavoli. Come dimostra questo video postato su Facebook da Noemi Marziani.

A mezzogiorno l’autoarticolato lungo il corso… normale così? Publiée par Noemi Marziani sur Vendredi 11 septembre 2020

Un cliente, dopo l’iniziale sorpresa nel vedersi sfiorare di spalle il mezzo pesante, attende pazientemente, seduto al suo tavolo, che sfili completamente l’autoarticolato. Come in un film delle comiche, ricorda qualcuno.

Una scena che evoca le grandi navi da crociera che fanno manovra a pochi metri da piazza San Marco a Venezia. A Perugia, per fortuna in questo caso, non c’è il mare. Ma a corso Vannucci, in pieno giorno, ci si può imbattere in un autoarticolato.