Corso di Giornalismo "Walter Tobagi", premiati gli studenti della XV ^ edizione - Tuttoggi

Si è svolta oggi, giovedì 28 maggio 2020, in forma virtuale la cerimonia finale della XV edizione del Corso Propedeutico di Giornalismo Walter Tobagi, iniziativa organizzata dall’Associazione Amici di Spoleto onlus in collaborazione con il Comune di Spoleto, per ricordare a 40 anni dal suo assassinio, la figura del giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi, nato nella frazione di San Brizio di Spoleto e ucciso a Milano nel 1980 dalle Brigate Rosse.

I riconoscimenti più ambiti, quello intitolato a Walter Tobagi e quello dedicato a Dante Ciliani, già presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria e prematuramente scomparso, sono andati ripettivamente a Nicolò Filippetti, classe III A Liceo Scientifico “A.Volta”, per l’articolo “Verso un’economia circolare”,ed al gruppo formato da Roberto Lucentini, Flavia Marani, Giulia Sorci, Erika Troiani, classe III Commerciale Istituto Alberghiero “De Carolis”, per l’articolo “Un web manager per far conoscere Spoleto e il mio hotel”.

La cerimonia virtuale, oltre ai ragazzi e agli insegnanti delle due scuole, ha visto anche la partecipazione di Benedetta Tobagi che con un video ha inviato il suo saluto: “Per me è molto bello sapere – ha detto – che nella città in cui mio padre è nato si organizza questa iniziativa che vuole avicinare le persone più giovani al metodo, alla professionalità e anche alla deontologia della professione giornalistica. In questo momento in cui l’informazione è messa a dura prova – si è poi rivolta ai ragazzi -, l’esperienza che voi fate è molto importante e molto significativa”.

Sono intervenuti, quindi, il sindaco Umberto de Augustinis che ha ricordato la figura del Walter Tobagi quale esempio di giornalismo serio e libero da sterotipi e pregiudizi ed ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa a lui dedicata nelle scuole auspicando un’ulteriore crescita futura, il vicesindaco e assessore alla formazione del Comune di Spoleto, Beatrice Montioni, che ha sottolineato come il Corso Tobagi sia riuscito nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19 a portare a termine la sua attività e come l’iniziativa abbia il merito di fornire strumenti utili ai ragazzi per districarsi nel mondo dell’informazione, così anche il presidente dell’Associzione Amici di Spoleto onlus, Dario Pompili, che ha ribadito come sia esemplare la figura di Tobagi e come la sua vicenda sia ancora oggi fonte di riflessione.

Inoltre, Fabio Luccioli in rappresentanza dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, il dirigente scolastico dei licei di Spoleto “Sansi-Leonardi-Volta”, Mauro Pescetelli, della dirigente dell’istituto alberghiero “De Carolis”, Roberta Galassi, Walter Rossi direttore della Valle Umbra Servizi s.p.a. con la quale si è tenuto quest’anno un progetto specifico di alternanza scuola-lavoro dedicato alla comunicazione aziendale, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Sergio Zinni, e Camillo Corsetti, presidente della Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini”.

Parte degli elaborati realizzati dai ragazzi sono stati pubblicati sui canali social del Comune di Spoleto con il video di saluto di Benedetta Tobagi, e sui canali social dell’Associazione Amici di Spoleto. Inoltre, alcune copie del bollettino Notizie da Spoleto con, in allegato, i giornali realizzati dai ragazzi, sono state distribuite in forma cartacea presso le edicole della città di Spoleto.

Altre menzioni di merito agli alunni che si sono distinti nell’ambito del Corso propedeutico di giornalismo Walter Tobagi sono state attribuite a:

Azzurra Mauri, Madalina Judele, Beatrice Piccioni, Gabriela Ferariu e Serena Martellini classe III B Acc. Tur. Istituto Alberghiero “De Carolis” per l’articolo “Progetti per l’Alberghiero del futuro”

Gaetano Conson, Melissa Losito, Samuele Miraggio e Geremia Santucci, IV B Enogastronomia Istituto Alberghiero “De Carolis” per l’articolo “Senza frontiere a scuola, tra Cina e Siria”

Ivan Allegretti, Simone Conticelli, Chamroeun Canavari e Matteo Pastoressa, IV B Enogastronomia Istituto Alberghiero “De Carolis” per l’articolo “Spoleto verso il turismo integrato”

Alessandro Mantovani, Nicola Medori e Nicolò Colasanti IV E Enogastronomia Istituto Alberghiero “De Carolis” per l’articolo “Celiaci, circa 600 mila casi in Italia”

Maria Calderini, Elenia Di Giacomo, Gabriele Garofalo, Diego Paris, Gabriele Pellegrino e Valerio Porena IV A Enogastronomia Istituto Alberghiero “De Carolis” per l’articolo “Sushi, fenomeno di massa” Irene Calandri, Vanessa Casafina, Samuele Corcione, Martina D’Agostino, Erika Marcelli e Evelina Nicoara IV A Enogastronomia Istituto Alberghiero “De Carolis” per l’articolo Lampis: “La mia passione nata per scommessa”

Raluca Baban, Martina Basili, Giulia Boschi, Martina Cerasoli e Alessia Serafini classe IV A Acc. Tur. Istituto Alberghiero “De Carolis” per l’articolo “Palazzo Leti Sansi. Da dimora gentilizia a sede del Consorzio Bonificazione Umbra”

Simona Murgese, Chiara Caiazza e Lucrezia Nullo classe IV A Acc. Tur. Istituto Alberghiero “De Carolis” per l’articolo “Una eredità da tramandare”

Melissa Losito, Alessio Cima e Maria Greco IV B Enogastronomia Istituto Alberghiero “De Carolis” per l’articolo Fauna 2020 e la collezione “Bernardino Ragni”

Lorenzo Pais, III B Liceo Scientifico “A.Volta” per l’articolo “Da una buccia di una mela al bio-metano”

Maria Camilla Di Clemente, III B Liceo Scientifico “A.Volta” per l’articolo Raccolta differenziata “nuovo impianto da 12 milioni di euro nel 2021”

Francesca Raspa, III A Liceo Scientifico “A.Volta” per l’articolo Anche i rifiuti diventano social. con un’app

Marta Guidobaldi, III A Liceo Scientifico “A.Volta” per l’articolo Obsolescenza programata al centro di una conferenza

Giorgia Del Frate, III A Liceo Scientifico “A.Volta” per l’articolo “Una storia originale, una lettura piacevole”

Arianna Allegretti, III A Liceo Scientifico “A.Volta” per l’articolo “Obsolescente”, di nome e di fatto?

Inoltre a:

Gemma Volpetti III A Liceo Scientifico “A.Volta”

Martina Fiorello III B Liceo Scientifico “A.Volta”

Margherita Gentileschi III B Liceo Scientifico “A.Volta”

Martina Fiorello III B Liceo Scientifico “A.Volta”

La XV edizione del Corso propedeutico di giornalismo Walter Tobagi ha preso il via l’8 novembre 2019, in un momento in cui la pandemia era ancora impensabile, con una conferenza inaugurale tenuta da Giancarlo Trapanese (giornalista Rai), che ha presentato il suo libro “Obsolescente” nel salone d’onore di Palazzo Leti Sansi. L’iniziativa, che ha il patrocinio dell’Associazione Stampa Umbra, dell’Unione Stampa Periodica Italiana e dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini e di Intesa Sanpaolo, ha compreso, almeno fino a febbraio 2020, anche conferenze dedicate al tema della comunicazione e del giornalismo rivolte ad un pubblico vasto, ha visto la partecipazione di circa 200 studenti delle scuole superiori della città, nove classi dell’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” e due classi dell’Istituto di istruzione superiore “Sansi Leonardi Volta” (Liceo scientifico).