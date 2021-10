Corsi gratuiti di disostruzione pediatrica e per ristoratori a Trevi - Tuttoggi

Doppio appuntamento organizzato dal Comune di Trevi - Comitato ‘Trevi promuove salute’. In programma per il 16 e il 26 ottobre

Il Comune di Trevi – Comitato ‘Trevi promuove salute’ (costituitosi nell’ambito della sperimentazione ministeriale della Casa della Salute di Trevi e l’Azienda USL Umbria 2), su proposta dell’assessora comunale alle politiche socio sanitarie, organizza corsi di disostruzione pediatrica e per ristoratori, al fine di consentire di apprendere le manovre base salvavita che possono essere davvero di vitale importanza.

I corsi sono gratuiti e si terranno presso la Casa della Salute di Trevi e l’accesso è consentito esclusivamente ai possessori di green pass.

Il corso di disostruzione pediatrica è in programma per sabato 16 ottobre dalle 14:30 alle 19:00 (2 sessioni :14.30-16.30 / 17.00-19.00); mentre quello di disostruzione per ristoratori: martedì 26 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

I docenti del corso saranno Rachele Boccardo, Pediatra di Libera scelta di Trevi ed Emanuele Stinchi, coordinatore Infermiere Rianimazione Foligno e Pos. Org Dip. Emerg. Uslumbria2.

Info: 0742/332235

Il programma del corso prevede una lezione teorica sull’argomento e sulle tecniche utilizzate per la gestione dell’ostruzione delle vie respiratorie, seguita da esercitazione pratica su manichino.

Per accedere è necessario prenotarsi via mail a demografico@comune.trevi.pg.it indicando nome cognome numero di telefono e la scelta del corso che si intende frequentare. Info 0742/3321.