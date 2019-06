Corsa dei Vaporetti, edizione 55 | Si parte dalle prove libere e le prime cronometrate

Sale l’emozione per la gara più attesa dell’anno a Spoleto, la Corsa dei Vaporetti, giunta quest’anno alla sua 55esima edizione. In gara si 62 equipaggi, 10 dei quali under18, che concorreranno per il Trofeo Tecnokar.

Questo il programma della prima serata di competizione che prevede alle 19:30 il ritrovo di tutti i gli equipaggi in Piazza Pianciani (inizio del percorso).

Alle 20:30 è invece previsto l’inizio delle prove libere, due ore di discese per provare il percorso. A seguire, alle 22:30 l’inizio della 1° prova cronometrata, i cui tempi contribuiranno alla determinazione delle batterie di gara.

ore 19,30 P.zza Pianciani – ritrovo partecipanti

ore 20,30 inizio prove libere

ore 22,30 inizio 1^prova cronometrata

Il percorso di gara

La lunghezza dell’intero percorso è di 1.250 metri. Nell’immagine seguente, è possibile osservare una mappa di una parte di Spoleto ed in rosso è evidenziato il tracciato.

Partenza

È Piazza Pianciani a fungere da partenza. Il lastricato stradale composto da sampietrini (o sanpietrini) rende molto difficile il compito degli spingitori, che devono muovere il Vaporetto con a bordo il guidatore al massimo delle loro forze su di una superficie sconnessa e molto scivolosa.

Curva 1, “del Telefono”

Dopo un tratto di spinta di circa 50 metri e un breve tratto di scorrimento, si arriva alla curva 1, chiamata “del Telefono” perché storicamente era lì situato il posto telefonico pubblico. Una breve ed intensa frenata permette così di percorrere la lenta, stretta ed insidiosa Curva 1.

Curva 2, “del Teatro”

La velocità acquisita permette di mantenere un buon andamento per tutto il rettilineo successivo (circa 350 metri) che, dopo un’impercettibile chicane, termina con la Curva “del Teatro”, dove il famoso Teatro Nuovo Giancarlo Menotti, che domina la percorrenza dell’intero curvone, è stato spettatore di innumerevoli sorpassi ed incidenti.

Curva 3, “Collicola”

Dopo un rettilineo di 80 metri, si arriva ad una staccata che introduce alla curva 3, storica curva della Corsa dei Vaporetti, da percorrere molto stretta quasi a contatto con il marciapiede e che apre le porte al lungo rettilineo (350 metri circa) di Via Pierleone.

Curva 4, “Piantarelle”

Mentre le gambe dello spingitore iniziano a tremare e le mani del guidatore formicolano per le vibrazioni, si arriva alla velocissima curva 4 le “Piantarelle”, dove il dilemma è sempre lo stesso. “freno o non freno?”. Il dubbio è diffuso tra i partecipanti, la decisione finale può cambiare l’esito della sfida; una questione da rimandare al week-end di gara!

Curva 5, “de’ Picchi”

Le diverse interpretazioni della curva delle Piantarelle determinano molto spesso un arrivo di equipaggi incollati tra di loro alla successiva ed ultima curva della gara: la Curva de’ Picchi. Centinaia di persone si accalcano sulle transenne che delimitano il tracciato per gustarsi questa ultima curva, difficile, insidiosa, terribile, quasi tutti almeno una volta hanno “accarezzato” le balle di fieno poste a protezione; una curva spettacolare molto spesso caratterizzata da colpi di scena come sorpassi, derapate, testacoda, incidenti, ruote che si staccano, insulti tra equipaggi, insomma chi più ne ha più ne metta: uno spettacolo per gli spettatori, una emozione indescrivibile per tutti gli equipaggi!

Arrivo

Per tutti quelli che sono riusciti a superare le innumerevoli insidie che questo storico tracciato può nascondere, il rettilineo di Via dell’Anfiteatro è l’unica cosa che divide dall’arrivo, situato alle porte della bellissima Piazza Garibaldi, gremita di gente in attesa di questi folli disgraziati che scendono a più non posso lungo le strade di Spoleto. CHE SPETTACOLO!

Gli equipaggi in gara

Sono 52 gli equipaggi pronti a partecipare alla gara ufficiale. Ogni equipaggio, identificato da un numero, è composto da due elementi fondamentali: lo spingitore (l’atleta che funge da ‘motore’ al vaporetto, nel momento della partenza e quando il mezzo perde velocità) e il guidatore (il pilota che traccia le traiettorie tra le curve del tracciato), oltre alla miss che rappresenta, con la sua bellezza il proprio team.

Di seguito tutti i numeri dei vaporetti e i nomi degli equipaggi:

Num. Equipaggio Spingitore Guidatore Miss 2 Gori Autocarrozzeria Simone Libori Paolo Bernardi Giulia Costa 3 Pietro Coricelli Endrio Lancia Roberto Discepoli Francesca Proietti 4 P&S Manufacturing Alessandro Trotta Nicola Pazzogna Ramona Di Marzio 7 Il Caminetto Nicola Quadrelli Gianluca Sartini Angelica Borgotti 10 Autodemolizioni F.lli Scerna Marco Pizzi Matteo Scerna Vanessa Francescangeli 11 Napla G Appalti Matteo Bartoli Daniele Fabiani Ludovica Pannuzzi 12 VUS Com Manuel Zampolini Moris Burelli Arianna Bartoli 13 Caporicci – Berardelli Alessandro Rutili Filippo Limini Ilaria Fortunati 14 Boss Ricambi – Falegnameria Catanossi Michele Casini Alessio Cerasi Irene Buratti 15 Marcucci gomme Mariano D’Arienzo Pierdomenico Gervasi Sara Lewis Centeno 16 Gruppo B -Emme 9 Alessio Radici Matteo Scota Giulia Cardinali 21 Apollinare catering Francesco Fogliani Paolo Bozzi Cristina Napoleoni 22 Pizzeria La Rotonda Emmanuele Loretoni Gabriele Mancini Claudia Menghini 23 La Fabbrica del Gelato Daniele Marceddu Antonio Palmisano Elisa Zepponi 25 Caffè dello Sport Francesco Radici Stelvio Radici Erica Falchi 26 La Rippja Elia Moretti Marco Gelmetti Asya Mazzoli 29 Bea – I Salò Andrea Servili Paolo Boccolucci Giovanna Mezani 30 Picnic Mister Cicci – Bar Primavera Andrea Morosi Alfonso Santillo Marika Sorci 31 Aerodynamic Spartaco Casciarri Enea Casciarri Lucrezia Petri 33 Tecnokar Simone Basili Marco Luzzi Ludovica Fiorelli 34 Tecnokar Daniele Basili Francesco Galli Anastasia Romani 36 Terziere del Castello Michele Orsini Jacopo Venerini Sofia Gaudenzi 39 Valentini e Scarponi costruzioni Stefano Cortecci Gianluca Marchi Giulia Orsolini 40 Newtech – PMP Alessio Morano Dean Damianic Cristiana Porzi 42 Il mio vinaio Marco Agliani Andrea Lilli Claudia Arcangeli 43 Green garden Elia Bonincontro Vincenzo Stocchi Nour Hassan 44 Hair zone Luca Scarabottini Riccardo Campana Virginia Maggi 46 Zucchero Stefano Bistocchi Filippo Fabbri Brigilda Baqli 52 Mandoloni Emilio Luca Moroni Lorenzo Mandoloni Sara Urbani 53 Carrozzeria Mattioli Marco Carlini Pietro Stocchi Eleonora Ricciolini 55 Newtech – PMP Matteo Zanelli Riccardo Celesti Laura Rancani 57 Tabaccheria Dei PORTICI Elia Pepperosa Rolando Solfaroli Fanny Tardioli 59 Ristorante Cuore & Sapore Gianluca Ammenti Daniele Copponi Martina Martinelli 61 Martiniani Sergio Sky Francesco Succhielli Giuseppe Boncore Maria Grazia Bassetti 63 Perseo Centro Odontoiatrico Jacopo Finauro Giulio Micanti Giaele Sbattella 69 Agenzia Funebre Alimenti Alberto Andrea Benedetti Isidori Stefano Flamini Pamela Tosti 70 Pastorale Giovanile Giuseppe Bibiani Rossano Tomassi Elettra Sirci 71 Italmatch Francesco Gemma Leonardo Partenzi Giada Lattanzi 72 Martiniani Sergio Sky Riccardo Biagetti Alessandro Fiorani Elisabetta Ronchetti 73 Aeterna Spoleto onoranze funebri Piero Conti Umberto Frascarelli Asia Frascarelli 75 Vivaio Rosaria Giulio Cappannella Pierluigi Gini Asia Giammarino 77 AROF Lorenzo Scocchetti Marco Costanzi Alessia Ndoka 87 Martiniani Sergio Sky Fabio Palazzi Francesco Testaguzza Eleonora Testaguzza 88 Newtech PMP Maurizio Proietti Emanuele Antonelli Alessandra Proietti 92 Newtech PMP Michele Argentati Luca Bartolucci Giulia Bocci 94 Bellini group Emanuele Morena Riccardo Bellini Erica Della Bruna 98 Regoli Arredamenti Andrea Scocchetti Alessandro Cruciani Giulia leonardi 117 Martiniani Sergio Sky Giorgio Calabresi Marco Calabresi Giorgia Iucci 120 AROF Daniele Gori Marco Campana Sara Santoni 136 Panificio Cucci Luca Quadrelli Angelo Calisti Giulia Quadrelli 313 BPS Nicholas Lavoratori Vanessa Mancini 369 Fior di Pasta Carlo Leoni Francesco Partenzi Claudia Della Bruna

Under 18

Oltre alla gara ufficiale, 10 equipaggi under 18 si contenderanno la vittoria per il trofeo TecnoKar. Ecco i numeri dei vaporetti e i nomi dei giovanissimi contententi:

Num Spingitore Guidatore Miss 2 Giulio Maria Coricelli Alessandro Pratelli Maria Stella Scatolini 3 Filippo Radici Filippo Clarici Flavia Scatena 4 Cristiano Cera Gabriele Ferracchiato Anna Celeste Cera 5 Filippo Bellini Nicola Ferrante Adele Antonini 6 Alessandro Schiarelli Roberto Coraggi Aurora Benedetti 7 Raffaello Manuel Midvichi Cristian Massucci Jessica Massucci 8 Alessio Piccioni Guido Bartoli Alisia Ceppi 9 Francesco Nicolucci Emanuele Rizzi Elisa Cortelli 10 Leonardo Ceppi Nico Campana Asia Fusconi 11 Mattia Cittadoni Alessio Salomone Cristina Palaferri

