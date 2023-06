Corridore "Portare turismo a Terni con cultura ed eventi valentiniani" - Tuttoggi.info

Il vicesindaco di Terni rilancia il tema del turismo parlando delle deleghe alla Cultura ed Eventi Valentiniani. Ecco l'atto di indirizzo

“Le tre deleghe assessorili relative a cultura, turismo ed eventi valentiniani perseguiranno obiettivi comuni, con l’obiettivo condiviso del rilancio dell’attrattività della città di Terni, coordinandosi con l’assessorato allo sport per una calendarizzazione congiunta degli eventi. Tutte le attività dell’amministrazione comunale legate alla cultura, al turismo, allo sport dovranno veicolare il messaggio che Terni è la città di San Valentino da promuovere tutto l’anno, legando la figura del santo patrono a Terni e agli altri attrattori turistici e culturali della città”. Sono alcuni dei passaggi più importanti dell’atto d’indirizzo approvato ieri sera dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco Riccardo Corridore che ha le deleghe alla cultura, al turismo e agli eventi valentiniani.

Portare turismo a Terni

“Il concetto di attrattività – si legge ancora nell’atto d’indirizzo – dovrà diventare un elemento essenziale per i turisti con l’obiettivo di creare le condizioni affinché la città diventi luogo di soggiorno, dove i turisti stessi possano esplorare le bellezze naturali del territorio, abbiano a disposizione percorsi enogastronomici da scoprire, un’offerta di soggiorni nelle strutture ricettive, la possibilità di fare shopping: tutto questo sempre in connessione con la valorizzazione di Terni come Città di San Valentino”.

“In questo senso l’Amministrazione, soprattutto per gli aspetti legati alla valorizzazione del Santo patrono ed alle iniziative che si tengono nel periodo della ricorrenza, opererà in stretto coordinamento con la Diocesi, con i Carmelitani Scalzi, custodi delle Sacre Spoglie, con il Centro Culturale Valentiniano e con gli altri soggetti che si occupano e che si sono occupati degli aspetti religiosi e anche di quelli commerciali”.