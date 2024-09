Corrado Occhipinti Confalonieri vince il premio internazionale Spoleto Art Festival letteratura 2024 - Tuttoggi.info

A Corrado Occhipinti Confalonieri, autore de I Superbi – Edizioni Minerva, è stato conferito il premio Internazionale Spoleto Art Festival Letteratura 2024. La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 28 settembre 2024 alle ore 15:30 presso il Chiostro di San Nicolò di Spoleto, nel Salone Nobile. Il riconoscimento, assegnato per i suoi meriti letterari, artistici e culturali legati al suo capolavoro, rappresenta motivo di grande orgoglio prestigio, poiché i vincitori saranno segnalati al Premio Nobel per la Letteratura.

***

I superbi racconta la vera storia della contessa Elisabetta Confalonieri, che con il marito Gianluigi è stata protagonista del tardo Rinascimento. Il romanzo, basato su fatti storici e personaggi realmente esistiti, è ambientato in un Rinascimento nepotista, spietato, sanguinario, combattuto solo dalla forza dei sentimenti di donne come Elisabetta.

***

Corrado Occhipinti Confalonieri è nato a Milano nel 1965. Laureato in Scienze Politiche con tesi in Storia del Risorgimento, ha preso la specializzazione in Diritto ed Economia dell’Unione europea con tesi sul progetto di unificazione franco britannica del 1940. È autore di un saggio sul Circolo dei nobili fra ancien régime e liberalismo (Il Risorgimento, 1992). Finalista del concorso letterario Un giorno di Joyce indetto dal “Corriere della Sera”, ha recensito vari libri per la radio della Svizzera italiana e ha collaborato con diversi periodici su argomenti medievali. Si occupa anche di divulgazione storica segnalando novità librarie sui social (Instagram e Facebook) dove riscuote un ampio seguito. Attualmente collabora con riviste di divulgazione storica come “Medioevo” e “BBC History”, e scrive per il settimanale “Maria con te”. La moglie del santo (Edizioni Minerva 2019) è il suo primo romanzo.