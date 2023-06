Corpus Domini a Terni, l'8 giugno la processione - Tuttoggi.info

La festività del Corpus Domini a Terni: dalla celebrazione eucaristica alla processione.

Giovedì 8 giugno, a Terni, sarà celebrata la festività del Corpus Domini, con inizio alle 20.30 nella chiesa di San Francesco, dove si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Terni, Narni e Amelia, Francesco Antonio Soddu.

A seguire, alle 21.15 circa, partirà la processione eucaristica con il Santissimo Sacramento per le vie della città, alla quale prenderanno parte i sacerdoti, le Confraternite, cavalieri e dame del Santo Sepolcro di Gerusalemme, i ragazzi che hanno ricevuto l’Eucarestia per la prima volta in questo anno, i rappresentanti delle associazioni, dei movimenti e delle parrocchie.

La processione

La processione si snoderà dalla chiesa di San Francesco lungo via Nobilli, via Barberini, corso Tacito, piazza della Repubblica, con sosta davanti all’edicola della Madonna del Popolo e la meditazione del vescovo, per proseguire, poi, verso piazza Europa, via Roma, via dell’Arringo. Si concluderà nella Cattedrale di Terni con la benedizione del vescovo.