Coronavirus, mercoledì 2 nuovi casi in Umbria. Scendono le persone in isolamento

Altri 2 positivi al Coronavirus in Umbria dal bollettino regionale di mercoledì 22 luglio. Si tratta, come anticipato ieri sera, di 2 persone di Corciano rientrate da un viaggio all’estero. Anche gli altri positivi registrati negli ultimi giorni (come ad esempio quelli di Mugnano di ieri) provenivano da fuori Italia o sono solo familiari, tranne la escort arrivata da Modica nei giorni scorsi.

La conta dei casi di Covid-19 in Umbria sale dunque a 1461, mentre gli attualmente positivi sono 21. Invariato il numero dei guariti ma la buona notizia è che scendono gli umbri in isolamento fiduciario. Coloro cioè in quarantena perché venuti in contatto con persone positive o con situazioni di rischio. Da 324 di ieri, oggi sono 279 (il 14% in meno).

Invariati, rispetto a ieri, i guariti (1360), i deceduti (80) ed i ricoverati in ospedale (6). Sono 1069 invece i tamponi effettuati in più per il Coronavirus.

Quanto ai comuni di residenza dei casi positivi, sono: 2 a Castel Ritaldi, 1 a Città di Castello, 2 a Corciano, 1 a Ficulle, 2 fuori regione, 1 a Orvieto, 4 a Perugia, 6 a Terni, 2 a Trevi.