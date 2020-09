Coronavirus, sistema a “bolle” anche per gli asili Polis

Riaprono gli asili Polis con il sistema “a bolle”, per limitare i possibili contagi in caso ci sia un positivo al Coronavirus. I primi a tornare in aula, lunedì, saranno i bimbi degli asili, divisi in piccoli gruppi, con educatori che seguiranno lo stesso orario della “bolla”, con entrate e uscite scaglionate per evitare assembramenti e con il potenziamento dell’outdoor education.

Anche la cooperativa sociale Polis è pronta ad accogliere i bambini, e le famiglie, nelle 10 strutture del comprensorio di Perugia, Trasimeno e Media Valle del Tevere, nelle 3 in Abruzzo e una in Puglia, gestite in proprio (come nel caso dell’asilo Tante tinte e di Petrignano) o per conto dei Comuni. Le strutture ospitano quasi 500 minori e 80 gli addetti ai servizi educativi e ausiliari.

Asili e servizi riprogettati causa Coronavirus

I servizi di Polis sono stati riprogettati, quindi, sulla base dei protocolli di sicurezza del Governo e della Regione Umbria e dell’esperienza fatta nei centri estivi da poco conclusi. Lo staff del settore infanzia di Polis, con la coordinatrice tecnica area infanzia Mariateresa Briamonte e i coordinatori pedagogici Robert Bonini, Ludovica Cellucci e Francesca Meacci, ha lavorato in squadra per migliorare l’uso degli spazi interni.

Il sistema a “bolle”

E per organizzare il modello per “bolle”, cioè gruppi di bambini ed educatori fortemente stabili (si lavorerà con il rapporto di 1 educatore ogni 8 bambini), che non cambiano mai in modo da ridurre la platea di individui che entrano in contatto, evitando qualsiasi incrocio o coesistenza di bambini di gruppi diversi.

Orari scaglionati e sanificazioni

Previsti altri accorgimenti come lo scaglionamento di ingressi e uscite, in modo da evitare assembramenti da parte dei genitori. Programmata anche la sanificazione periodica, nell’arco della giornata, dei locali dell’asilo. Per una maggiore sicurezza sono stati incrementati i momenti educativi da vivere all’aperto (outdoor education).

Gli stimoli ai bambini

I bambini verranno seguiti e stimolati a scoprire il mondo che li circonda attraverso la lettura, la musica, il gioco e la manipolazione, con l’utilizzo di materiali come legno, carta e cartone, foglie, fango e ortaggi. La conoscenza del mondo proseguirà nelle cosiddette aule verdi, con i momenti all’aria aperta, alla scoperta di foglie e piante, laboratori di riciclo e contatto con la natura, unendo l’utilità di stare all’aperto con le esigenze di sicurezza.