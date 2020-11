Coronavirus, scendono a 2 mila i positivi a Perugia | Postazione per i tamponi da medici e pediatri - Tuttoggi

Scendono a 2 mila (2.004 per la precisione) i positivi al Coronavirus a Perugia. Un dato, quello aggiornato dalla protezione civile regionale alle ore 12 di oggi (lunedì 23 novembre) segnato però dai pochi tamponi processati nell’ultimo giorno (meno di 500 in tutta la regione).

I nuovi positivi al Covid riscontrati nell’ultimo giorno a Perugia sono soltanto 10, mentre sono 58 le persone dichiarate guarite nell’ultimo giorno. Purtroppo si registra però ancora un decesso nel capoluogo umbro. Sono 69 i pazienti Covid perugini ricoverati in ospedale, di cui 10 in terapia intensiva.

Il basso numero di tamponi eseguiti incide sui dati di tutta la regione. A Corciano 2 i nuovi positivi, mentre sono stati 46 i guariti. Gli attualmente positivi sono 244, di cui 14 in ospedale (un paziente in terapia intensiva).

Un solo positivo trovato a Deruta, dove 10 guariti fanno scendere a 84 il numero dei positivi. Uno dei cinque derutesi in ospedale è stato però ricoverato in terapia intensiva.

Un nuovo positivo anche a Torgiano dove 7 guariti fanno scendere a 91 il numero dei contagiati (di cui 2 ancora ricoverati in ospedale).

Seconda postazione per i tamponi di medici e pediatri

Intanto a Perugia questa mattina è stata allestita una postazione di drive-through per l’effettuazione dei tamponi rapidi da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La postazione è stata allestita presso la sede della Facoltà di Ingegneria a Pian di Massiano di Perugia dai volontari della gruppo di Protezione civile del Comune di Perugia.

Le aree sono state messe a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria e dal Dipartimento di Ingegneria ed Ambientale (Dica) dell’Università degli Studi di Perugia. Tale richiesta urgente è pervenuta al Comune dalla USL Umbria 1- Distretto del Perugino per contenere la diffusione del virus e alleggerire la pressione sulle altre strutture.

Ordinanza fino al 31 gennaio

L’occupazione dell’area, identificata con ordinanza sindacale n. 2036 del 20 novembre, è regolamentata da oggi al 31 gennaio 2021.

Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore alla Sicurezza Luca Merli, ringraziano tutti gli enti intervenuti in particolare i Dipartimenti di cui sopra per la disponibilità e i volontari della Protezione civile che con grande celerità hanno allestito una nuova postazione per i tamponi rapidi.