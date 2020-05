Coronavirus, sanificato il Coc di Perugia con sali quaternari di ammonio GALLERY

Contro il Coronavirus sanificati gli ambienti interni ed esterni del Coc della Protezione civile di Perugia a Santa Lucia. L’intervento è stato effettuato dalla ditta toscana Eco S.A.T. Srl. L’azienda si è resa disponibile ad aiutare il Comune di Perugia nella sanificazione dei locali ed è stato scelto il Coc “perchè – come ha spiegato l’assessore Clara Pastorelli – è un punto fondamentale nell’organizzazione della gestione dell’emergenza da parte del Comune in cui transitano tante persone ogni giorno. È un segnale – ha aggiunto Pastorelli, ringraziando la Eco S.A.T. per la collaborazione – rispetto a ciò che sarà il futuro per i prossimi mesi, ovvero l’opera di sanificazione necessaria in tutti i luoghi, pubblici e privati, per poter tornare alla normalità“.

Come si sanifica

“La sanificazione dei locali – ha spiegato Stefano Mezzetti, titolare dell’azienda – deve essere fatta due, tre volte alla settimana, dipende dalla frequenza con cui le persone stazionano nei locali stessi. Per l’esterno, in particolare, è utilizzato un sanificante leggero a base di cloro, mentre per gli interni un sanificante liquido a base di sali quaternari di ammonio”.

Si ricorda che l’ordinanza 304 del 27 marzo scorso ordina la disinfezione frequente dei condomini e delle parti comuni delle abitazioni (a titolo esemplificativo, maniglie, ascensore, mancorrenti, cassette delle lettere, ingressi di palazzi e abitazioni, scale, superfici di muri, porte e finestre, ecc) per tutto il periodo dell’emergenza.