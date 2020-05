Coronavirus: passeggiata al percorso verde tra runners, bimbi, palloni, tintarelle e panchine (quasi) vietate

Nel pomeriggio del primo weekend della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus sono tanti i perugini al percorso verde di Pian di Massiano. E lo si vede già dalle auto in sosta nei parcheggi. Mentre sulle strada di accesso, le forze dell’ordine fermano qualche auto in transito.

Cosa si può fare e cosa no, in questa Fase 2, lo ribadisce il Comune, che ha realizzato un video con interviste ai perugini.

La #Fase2 è molto delicata. E' importante che tutti i cittadini rispettino le regole di contenimento del virus, perchè lui non ha cambiato né identità né caratteristiche.In particolare, nei parchi e nei giardini della città, vi chiediamo il massimo rispetto di pochi , ma vitali, comportamenti da rispettare:1️⃣ rispetto della distanza fisica, 2️⃣ evitare le aggregazioni, 3️⃣ lavarsi frequentemente le mani, 4️⃣ evitare abbracci e strette di mano5️⃣ usare le mascherine in luoghi chiusi (obbligatorio) e all'aperto (fortemente consigliato)‼️ La violazione dei comportamenti comporterà la sanzione da 400 euro e la possibile chiusura dei parchi della città.

C’è chi ha le idee chiare su cosa si può fare. Altri, evidentemente, no. E lo si vede anche dai comportamenti tenuti al percorso verde.

A spasso per il percorso verde

Ci sono naturalmente i runners, che dopo essere stati per settimane guardati storto come possibili “untori” ora possono finalmente far girare le gambe in libertà. I più corrono da soli. Al massimo a coppia, ma tenendosi a distanza.

Ci sono tante mamme (e qualche papà) con il passeggino. I più grandicelli corrono in bicicletta, con i genitori che, a fatica, cercano di sta loro dietro.

Panchine e tavoli sono transennati con il nastro bianco e rosso. Così come gli attrezzi del percorso salute e i giochi dei bambini. Perché, come recita il cartello comunale affisso sotto la targa con cui il percorso verde è stato dedicato al compianto Leonardo Cenci, è vietato svolgere attività ludiche e ricreative.

Proseguendo, però, la voglia di riposarsi sotto agli alberi è più forte dei divieti. E le panchine diventano occasione per fare una chiacchierata. A distanza, ovviamente. Non devono mantenerla le numerose coppie di anziani. E neanche i giovani che si baciano sulla panchina.

Non si vedono le carte da gioco, quelle che lunedì avevano costretto la municipale e transennare tavoli e panchine. I vigili sono più in là, vicino al bocciodromo, pronti a intervenire.

Non ci sono le carte, ma spunta qualche pallone. E non sono i bambini a portarlo. Finché ci si esercita solo nel palleggio, anche il calcio può essere uno sport individuale…

Se le panchine sono transennate, diversi optano per sedere sul prato. I ragazzi si ritrovano così, mettendosi in circolo, a distanza. Ma c’è anche chi stende il plaid sull’erba per prendere il sole.

Così si trascorre un pomeriggio di primavera al percorso verde di Pian di Massiano, ai tempi del Coronavirus.