Coronavirus, netto calo contagi nella Fascia. +1 in 3 Comuni, Costacciaro Covid-free - Tuttoggi

Continua a scendere il numero di contagi da Covid-19 nei Comuni della Fascia appenninica.

Gubbio, complice anche l’aumento dei controlli delle forze dell’ordine, è ormai in picchiata dal 9 febbraio scorso, quando i casi positivi erano arrivati a 193, mentre oggi (sabato 27 febbraio) ne restano ancora 118. Il Comune dei Ceri resta comunque quello con il numero maggiore di vittime (21) e di ricoveri (11).

Ancora più in discesa Gualdo Tadino, passato dai 172 casi del 7 gennaio scorso ai 30 attuali. Oggi si è registrato un “raro” +1. I ricoveri sono scesi a due, di cui uno in terapia intensiva. La prossima settimana dovrebbe arrivare la conferma da Usl e Regione sull’attivazione del punto vaccinale in città, presso il circolo della terza età in Piazza Federico II di Svevia.

Stabili rimangono Scheggia e Pascelupo, fermo a 20 casi da 48 ore, e Costacciaro, Covid free da ormai tre giorni. Contagi in discesa anche a Valfabbrica, a 21 (il 14 febbraio erano arrivati quasi a 30).

Leggerissimo aumento anche a Fossato di Vico (unico Comune ancora senza deceduti) e Sigillo: entrambi hanno registrato un nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore, contando rispettivamente 2 e 9 casi totali.