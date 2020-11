Coronavirus, giornata nera: quattro morti a Foligno

Giornata nera per il Covid a Foligno. Nella giornata di oggi, la dashboard regionale registra quattro vittime per il Coronavirus per la città di Foligno. Un numero terribile, uno dei momenti peggiori per la città, che fa il paio con i +13 positivi. Stabili i contagi a Bevagna (66), Gualdo Cattaneo (66), Nocera Umbra (29).

Coronavirus, i numeri

A Montefalco si registra invece un guarito, che fa scendere la quota di positiva a 70, a Spello +6, per un totale di 120. A Trevi +5 per un totale di 137 e a Valtopina +1.