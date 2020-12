Coronavirus in Umbria, l'ultima settimana | Curva stabile e comuni covid free - Tuttoggi

Continua la diminuzione dei ricoveri ordinari di quelli in terapia intensiva anche se più lentamente rispetto alla prima.

L’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 di questa ultima settimana in Umbria continua a segnare tendenze di calo praticamente per tutti gli indici di riferimento.

Tendenza che è iniziata nei primi giorni di novembre, con il rallentamento della crescita esponenziale dei casi di SARS CoV 2. In queste ultime tre settimane la curva epidemica si è di fatto stabilizzata, pur mantenendo una consistente numerosità di casi (in media 100 al giorno).

Questo è quanto si evince dai dati pubblicati nel report settimanale del nucleo epidemiologico dell’Umbria, secondo il quale negli ultimi 14 giorni la tendenza è ancora ad una lieve diminuzione.

Positivi, tamponi e indice Rt

A conferma di ciò scendono gli attualmente positivi durante la settimana, anche se in modo meno marcato. Oggi – 24 dicembre – si registrano infatti 192 nuovi positivi a fronte di 3.772 tamponi effettuati solo nelle ultime 24 ore.

Questo porta l’indice di positività al 5%

Il Valore Rt è invece pari a 0,87, calcolato sui casi degli ultimi 14 giorni con il software R, anche se l’intervallo di confidenza è ampio per effetto della bassa numerosità dei casi.

Ricoveri e terapie intensive

Continua la diminuzione dei ricoveri ordinari e la diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva anche se più lentamente rispetto alla prima.

Attualmente sono ricoverati 276 pazienti nei reparti covid dell’Umbria, di cui 38 in terapia intensiva.

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria, alla giornata del 24 dicembre:

Ospedale di Perugia – 53 (5 in terapia intensiva)

– 53 (5 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 9

– 9 Ospedale di Terni – 82 (17 in terapia intensiva)

– 82 (17 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 23 (5 in terapia intensiva)

– 23 (5 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 36 (8 in terapia intensiva)

– 36 (8 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 24 (3 in terapia intensiva)

– 24 (3 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 13

– 13 Ospedale MVT Pantalla – 36

I decessi

Anche la tendenza dei decessi continua di conseguenza a scendere, Nell’ultima giornata si sono registrati 7 decessi riconducibili al contagio della SARS CoV 2, nella regione dell’Umbria. Un numero che riflette la media quotidiana di queste ultime settimana.

I comuni Covid-free

In modo inversamente proporzionale aumentano in Umbria i comuni covid-free. Si parla in questo momento ancora di piccoli comuni, in cui è probabilmente più semplice contenere i contagi, per un totale di 5mila umbri in tutto. Un piccolo numero, ma comunque un segnale confortante.

Questo l’elenco: Montegabbione, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino e Porano.

Un dato curioso è che tutti questi comuni sono in provincia di Terni, tranne Poggiodomo (nessun contagio dall’inizio della pandemia), che è comunque in Valnerina. Tutti i paesi si collocano dunque nel Sud dell’Umbria.