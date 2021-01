Coronavirus, il bollettino: Perugia sopra 1400 positivi, 7 decessi in Umbria

L'aggiornamento della protezione civile regionale alle ore 13 di venerdì 29 gennaio

Sono 7 i decessi in Umbria di pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Due le vittime a Perugia, dove sono stati superati i 1400 positivi. Gli altri decessi ad Assisi, Città della Pieve, Foligno, Spello e Spoleto.

Coronavirus, il bollettino in Umbria

In base al bollettino della protezione civile emesso oggi (aggiornato alle ore 13) i nuovi casi positivi riscontrati in Umbria sono 335 (circa 4 mila i tamponi processati, a cui si aggiungono i test rapidi).

Gli attualmente positivi al Coronavirus in Umbria sono 5477, di cui 402 ricoverati (dieci in più in un giorno). Di questi, 53 sono in terapia intensiva.

A Perugia superati i 1400 positivi

A Perugia sono ormai più di 1400 gli attualmente positivi al Covid. Nell’ultimo giorno si contano 75 nuovi contagi, con 24 persone dichiarate guarite.

Due i decessi. Tra questi anche quello del funzionario della Camera di commercio e console di Ciprio, Giorgio Phellas. Una morte che ha suscitato il cordoglio delle Istituzioni e del mondo economico e culturale cittadino e umbro.

I pazienti Covid perugini ricoverati sono saliti a 120 (14 in più in 2 giorni). Di questi, 17 sono in terapia intensiva.

I ricoverati in ospedale

Tornano ad essere affollati i reparti Covid dell’ospedale di Perugia, dove ci sono 93 pazienti. I malati più gravi, in terapia intensiva, sono 14. Tornano a salire anche i pazienti Covid all’ospedale militare allestito accanto al Santa Maria della Misericordia: qui i pazienti sono ora 14.

Nei Comuni del Perugino arriva la stretta: i contagi

Nei Comuni del Perugino, del Trasimeno e in alcuni della Media Valle del Tevere si preparano intanto le ordinanze più restrittive, visti gli indici dei contagi.

A Deruta nell’ultimo giorno si contano 11 nuovi contagi, che fanno salire a 114 gli attualmente positivi. Sei i ricoverati (2 in terapia intensiva).

A Torgiano gli attualmente positivi al Coronavirus sono 85, con 7 nuovi casi. Tre le persone ricoverate.

Quattordici i nuovi casi a Corciano, dove i positivi sono però scesi a 136. Con uno degli 8 pazienti Covid che è stato dimesso.

I dati della protezione civile regionale potrebbero essere non perfettamente allineati con quelli dei Comuni. Questo, per orari diversi di aggiornamento o per la differenza tra residenti e domiciliati.