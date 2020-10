Coronavirus Gubbio, positivi salgono a 35 | Tre classi in quarantena - Tuttoggi

Sono ad oggi 35 i casi positivi al Coronavirus nel Comune di Gubbio, tutti in quarantena domiciliare tranne uno, per il quale è stato necessario il ricovero nel reparto di Malattie infettive (ma non in terapia intensiva).

Eccezion fatta per la persona ricoverata, le altre 34 sono asintomatiche o con sintomi lievi e sono in corso in queste ore i monitoraggi legati alla catena dei contatti. Per quanto riguarda le scuole di competenza dei servizi comunali, sono attualmente tre le classi in quarantena, una della scuola dell’infanzia e due classi della primaria.

“Stante la recrudescenza dei casi di positività – spiega il sindaco Filippo Stirati – continuiamo a raccomandare ai nostri concittadini il rispetto delle regole anti Covid, quindi l’utilizzo delle mascherine, lavaggio delle mani e distanziamento sociale. Occorre essere particolarmente prudenti anche per quanto riguarda i rischi di contagio familiare: è emerso infatti, sia a livello nazionale che locale, che la maggior parte dei contagi è riconducibile proprio a dinamiche domestiche, di interazioni in famiglia. Seguire le regole e rispettare le indicazioni è l’unica arma che ad oggi abbiamo per combattere questo virus, e in questo momento è assolutamente necessario non abbassare la guardia”.