Coronavirus, gli umbri verso il rientro con il volo della Farnesina

Ci sarebbero anche i folignati, nell’aereo della Farnesina che partirà oggi dall’Italia per riportare a casa gli italiani rimasti bloccati in estremo oriente per il divampare dei focolai del coronavirus.

La quarantena

Il problema della Farnesina e del Ministero della Difesa è che, una volta rientrati in Italia, gli italiani rimasti in Cina dovranno essere trattenuti per circa due settimane in quarantena. Una caserma o un albergo è la struttura che si cerca. Il requisito è che sia dotato di molte stanze singole e la possibilità di preparare da mangiare. Il gruppo di italiani che dovrebbe rientrare è costituito da una sessantina di persone.